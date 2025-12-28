Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Austritt von LNG aus Speicherbehälter an Tankstelle

Hildesheim (ots)

Grasdorf (web) Am heutigen Morgen, gegen 09:15 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Gasaustritt, ausgehend von einer Tankstelle (Selfservice) im Bereich Lindener Berg, im Industriegebiet Grasdorf gemeldet. Umgehend wurden diverse Ortsfeuerwehren der Gemeindefeuerwehr Holle zum Einsatzort entsandt. Vor Ort konnte ein sichtbarer Austritt von LNG festgestellt werden. Der Bereich wurde von der Feuerwehr zunächst weiträumig abgesperrt und der Brandschutz sichergestellt. Eine telefonische Rücksprache mit dem Anlagenbetreiber ergab, dass ein technischer Defekt zu Grunde liege und eine entsprechende Spezialfirma zum Ereignisort entsandt werde. Der Verantwortliche machte sich ebenfalls sofort aus den Niederlanden auf den Weg. Zusätzlich wurden entsprechende Spezialfahrzeuge - u. a. zum Abpumpen des LNG - nach Grasdorf geschickt. Aufgrund der Entfernungen deute sich bereits frühzeitig ein langandauernder Einsatz für die Feuerwehren der Gemeinde Holle an.

Aktuell (ca. 13:30 Uhr) läuft der Einsatz der Feuerwehr noch und man wartet zeitnah auf das Eintreffen der Firma bzw. des Verantwortlichen. Erst dann können die weiteren Maßnahmen abgestimmt werden.

Neben der Polizei Bad Salzdetfurth waren auch zeitweise rund 40 ehrenamtliche Retter unterschiedlicher Feuerwehren der Gemeinde Holle und ein Rettungswagen vor Ort. Wie lange der Einsatz der Feuerwehr noch andauern wird ist noch nicht absehbar.

