POL-HI: Sprengung eines Gleisabschnitts der Bahntrasse Göttingen-Hannover im Bereich Elze

(wol) Am Sonntag, 28.12.2025, wird ein beschädigter Gleisabschnitt der Bahntrasse zwischen Göttingen und Hannover im Bereich Elze gesprengt. Die Maßnahme ist infolge der Entgleisung eines Güterzuges am 23.12.2025 erforderlich und dient der zügigen Instandsetzung sowie der schnellstmöglichen Wiederfreigabe der Strecke.

Die Sprengung ist für den Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr vorgesehen und wird durch Kräfte des Technischen Hilfswerks, der Bundespolizei sowie der Polizei Elze begleitet. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden im Vorfeld entsprechend informiert.

Im Zuge der Maßnahme kann es im Bereich der Einmündung B1 / Am Hanlah zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen kommen. Verkehrsteilnehmende werden um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

