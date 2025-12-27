Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person führt zu erheblichen Behinderungen des Reiseverkehrs

Hildesheim (ots)

BAB 7 / Hildesheim - (gle) - Am Freitag, den 26.12.2025, gegen 11:42 Uhr, kam es auf der BAB 7 in Richtung Kassel zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Ein 33-Jähriger aus Hamburg befuhr mit seiner Familie (29-jährige Ehefrau und 1-jähriges Kind) die BAB 7 von Hannover in Richtung Kassel auf dem linken Fahrstreifen. Dieser musste seinen PKW, Ford, wegen stockendem Verkehr kurz vor der Autobahnanschlussstelle Drispenstedt stark verzögern.

Im dortigen Baustellenbereich kam es wegen Überlastung im Verlauf des gesamten Tages immer wieder zu stockendem Verkehr.

Ein 53-jähriger Fahrzeugführer eines PKW, VW, Touran, aus Lüneburg erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Ford auf. Mit im Fahrzeug befand sich ebenfalls seine Familie (54-jährige Ehefrau und 14-jähriger Jugendlicher).

Durch den Zusammenstoß wurde die 29-jährige Mitfahrerin aus dem PKW Ford verletzt und musste nach der Versorgung durch den Rettungsdienst einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt werden.

Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Hildesheim ein Notarzteinsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr Hildesheim, ein Rettungswagen aus Sarstedt und ein Bergungsunternehmen.

Ab dem Unfallzeitpunkt war bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge gegen 13:15 Uhr der linke Fahrstreifen blockiert. Es kam hierdurch zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell