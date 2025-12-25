PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an einem Verteilerkasten in Einum - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Hildesheim-Einum(jw)- Unbekannte Täter beschädigen vermutlich in der Nacht vom 24.12.2025 auf den 25.12.2025 einen Verteilerkasten und einen Ampelmast in der Alte Heerstraße/Löwentorstraße in Einum. Hinweise nimmt die Polizei in Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-0 entgegen.

