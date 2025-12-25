Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Kiosk am Moorberg

Hildesheim (ots)

Sarstedt (tko) Am 25.12.2025, gegen 04.10 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Kiosk am Moorberg, der in den dortigen Einkaufsmarkt integriert ist. Bisher unbekannte Täter versuchten, die zum Parkplatz des Einkaufszentrums gelegene Eingangstür des Kiosks aufzubrechen. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. An der Tür entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf verdächtige Personen und insbesondere auch verdächtige Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

