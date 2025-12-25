PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Kiosk am Moorberg

Hildesheim (ots)

Sarstedt (tko) Am 25.12.2025, gegen 04.10 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Kiosk am Moorberg, der in den dortigen Einkaufsmarkt integriert ist. Bisher unbekannte Täter versuchten, die zum Parkplatz des Einkaufszentrums gelegene Eingangstür des Kiosks aufzubrechen. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. An der Tür entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf verdächtige Personen und insbesondere auch verdächtige Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 06:29

    POL-HI: Trunkenheitsfahrt unter Alkohol in Alfeld

    Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am 25.12.2025, gegen 00:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Alfeld einen 49-jährigen Fahrzeugführer eines Skoda Roomster in der Straße Hasenwinkel. Da sich bei ihm Hinweise auf den Konsum von alkoholischen Getränken vor Fahrtantritt ergaben, wurde ein Atemalkoholtest bei ihm durchgeführt. Das Ergebnis von 1,69 Promille hatte zur Folge, dass sein Führerschein eingezogen wurde ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 01:21

    POL-HI: Harsum/Algermissen (kla) Einbruch in Wohnhäuser an Heiligabend

    Hildesheim (ots) - An Heiligabend kam es zu zwei Einbrüchen in Wohnhäusern im Bereich der Polizei Sarstedt. In der Zeit von 17.30 bis 19.30 Uhr waren die Bewohner eines Hauses in der Adolf-Kolping-Straße in Harsum nicht zu Haus. In dieser Zeit gelangten die Täter durch ein aufgebrochenes Fenster ins Haus und durchsuchten dieses. Was gestohlen wurde ist noch nicht ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 01:23

    POL-HI: Mann fährt Pkw ohne Zulassung in Söhlde

    Hildesheim (ots) - SÖHLDE (erb). In der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember 2025 führte eine Funkstreife der Polizei Bad Salzdetfurth Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in der Lesser Straße in 31185 Söhlde durch. Gegen kurz nach 23:00 Uhr fiel den Beamten ein vorbeifahrender Pkw auf, dessen Kennzeichen entstempelt waren. Das Fahrzeug wurde daraufhin verfolgt und in der Bockmühlenstraße einer Verkehrskontrolle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren