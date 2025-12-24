Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mann fährt Pkw ohne Zulassung in Söhlde

Hildesheim (ots)

SÖHLDE (erb). In der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember 2025 führte eine Funkstreife der Polizei Bad Salzdetfurth Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in der Lesser Straße in 31185 Söhlde durch.

Gegen kurz nach 23:00 Uhr fiel den Beamten ein vorbeifahrender Pkw auf, dessen Kennzeichen entstempelt waren. Das Fahrzeug wurde daraufhin verfolgt und in der Bockmühlenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass der Pkw weder zugelassen noch versteuert oder versichert war. Gegen den 60-jährigen Fahrzeugführer mit Wohnsitz im Landkreis Hildesheim leiteten die Polizeibeamten unter anderem ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell