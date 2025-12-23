Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Taschendiebstahl in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Gronau (Leine) (schie) - Am 23.12.2025 gegen 11:15 Uhr kam es im Aldi-Markt in der Bethelner Landstraße in Gronau (Leine) zu einem Taschendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Portemonnaie samt Bargeld der Geschädigten, welches sich zu diesem Zeitpunkt in der Jackentasche befunden hat.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

