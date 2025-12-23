Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wertsachen gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)Am gestrigen Tag, dem 22.12.2025, zwischen 11:00 Uhr und 19:30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Leibnizstraße in Hildesheim ein. Im Inneren öffneten sie diverse Schubladen und Schranktüren und entwendeten Wertsachen, darunter Schmuckgegenstände.

Personen, die in den vergangenen Tagen in der Leibnizstraße zwischen der Lucienvörder Straße und der Weberstraße oder in der Humboldtstraße verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

