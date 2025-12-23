PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wertsachen gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)Am gestrigen Tag, dem 22.12.2025, zwischen 11:00 Uhr und 19:30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Leibnizstraße in Hildesheim ein. Im Inneren öffneten sie diverse Schubladen und Schranktüren und entwendeten Wertsachen, darunter Schmuckgegenstände.

Personen, die in den vergangenen Tagen in der Leibnizstraße zwischen der Lucienvörder Straße und der Weberstraße oder in der Humboldtstraße verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 07:19

    POL-HI: Diebstahl von Feuerwerkskörpern aus Überseecontainer

    Hildesheim (ots) - Harsum (ste) - Am Montag, 22.12.2025, wird dem PK Sarstedt ein Einbruch in einen Container eines Baumarktes in der Ortschaft Harsum gemeldet. Die bislang unbekannten Täter brechen den Container auf und entwenden dort mehrere Europaletten mit Feuerwerkskörpern. Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen dem 19.11.2025 und dem 22.12.2025. Die Polizei ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 05:13

    POL-HI: Autobahnpolizei stoppt berauschten Fahrzeugführer

    Hildesheim (ots) - Bockenem / BAB 7 (fau) Kollegen der Autobahnpolizei Hildesheim kontrollierten am 22.12.2025 um 23:45 Uhr einen 27-jährigen aus Münster mit seinem Peugeot auf einem Autohof in Bockenem. Bei der zunächst allgemeinen Verkehrskontrolle erhärtet sich schnell der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 01:43

    POL-HI: Einbruch in Wohnhaus - Wer hat Verdächtiges in Bönnien beobachtet?

    Hildesheim (ots) - BOCKENEM / BÖNNIEN (erb). In der Zeit vom 20. Dezember 2025, 17:00 Uhr, bis zum 21. Dezember 2025, 14:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich in der Straße "Zur Schlackenmühle" im Bockenemer Ortsteil Bönnien. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren