Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Wohnhaus - Wer hat Verdächtiges in Bönnien beobachtet?

Hildesheim (ots)

BOCKENEM / BÖNNIEN (erb). In der Zeit vom 20. Dezember 2025, 17:00 Uhr, bis zum 21. Dezember 2025, 14:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich in der Straße "Zur Schlackenmühle" im Bockenemer Ortsteil Bönnien.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft durch Aufhebeln der Terrassentür gewaltsam Zugang zum Inneren des Hauses. Hierbei nutzten sie offenbar die Abwesenheit der Bewohnerschaft aus.

Im Gebäude durchsuchte(n) der oder die Täter diverse Räume und entwendete(n) zumindest eine geringe Menge Bargeld. Genauere Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf einen geringen vierstelligen Betrag geschätzt.

Im Anschluss flüchtete die Täterschaft unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen und/oder Umständen nimmt die Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/9010 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell