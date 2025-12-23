PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall im Bereich der Gemeinde Söhlde

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / KLEIN HIMSTEDT (erb). Am Montagnachmittag, den 22. Dezember 2025, ereignete sich gegen 15:35 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in der Baderstraße in 31185 Söhlde, Ortsteil Klein Himstedt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Peine die Baderstraße aus Richtung Prinzwinkel. Zur selben Zeit stürzte ein 74-jähriger Fußgänger aus dem Landkreis Hildesheim, der an einer Grundstückszufahrt mit dem Beladen seines Pkw beschäftigt war, auf die Fahrbahn.

Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem herannahenden Fahrzeug. Der 74-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Zur medizinischen Versorgung des Verletzten waren zwei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz. Zudem unterstützten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Klein Himstedt und Söhlde die Maßnahmen vor Ort.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch zwei Funkstreifenwagen der Polizei Bad Salzdetfurth. Unter anderem wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Sollten weitere Personen sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden diese gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05063/9010 an die Polizeidienststelle in Bad Salzdetfurth zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

