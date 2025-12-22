Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Wer hat den Sachverhalt beobachtet?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 19.12.2025, gegen 18:15 Uhr, befand sich eine 22- jährige Frau auf dem Fußweg in der Schuhstraße in Höhe der Unterführung zum Ratsbauhof. Ihr entgegen kam ein Mann aus Richtung Fußgängerzone. Dieser habe wischende Handbewegungen ausgeführt und sei absichtlich gegen sie gelaufen, als sie keinen Platz gemacht habe. Anschließend habe er ihr gegen das Gesäß getreten. Als sich die Frau nun umdrehte, schlug er ihr unvermittelt mit der Faust in das Gesicht.

Die Frau beschrieb den unbekannten Täter wie folgt:

Der Unbekannte ist im Alter zwischen Ende 20 und Mitte 30 Jahren, von schlanker Statur und etwa 180 cm groß. Er weist einen dunklen Teint auf, hat schwarze, kurze, nach oben frisierte Haare und Bartstoppeln. Er trug eine dunkelbeige Jacke mit Kapuze, Jeans und robuste Schuhe, die Wanderschuhen ähneln. Des Weiteren hatte er einen dunklen Rucksack dabei und sprach Hochdeutsch.

Zeugen, die zu der Tat oder dem Täter Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell