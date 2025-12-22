PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tierquälerei -Zeugen gesucht-

Hildesheim (ots)

HOLLE (hep):

Am 20.12.2025, gegen 13:25 Uhr, wurde in 31188 Holle, eine bisher unbekannte Person durch Zeugen beobachtet, wie sie mutmaßlich Böller in Richtung einer Gruppe von Schwänen auf einem Feld südlich der Bahnhofstraße, Höhe Am Mohldberg, geworfen hat. Die unbekannte Person, die mit einer Warnweste bekleidet gewesen sei, habe sich anschließend mit einem weißen Fahrrad in Richtung Ortsmitte entfernt. Verletzte Schwäne konnten vor Ort nicht festgestellt werden. Wer Angaben zu dem flüchtigen Täter machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

