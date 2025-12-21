Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Erneut rechtsradikale Sticker in Achtum

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (vos). Am Samstagabend gegen 22:40 Uhr beobachtete eine Anwohnerin in der Achtumer Ringstraße, wie ein Mann dort Sticker mit rechtsradikalem und ausländerfeindlichem Inhalt anbrachte. Sie informierte die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde eine Person angetroffen, die zunächst zu flüchten versuchte, nach wenigen hundert Metern und einem selbst verschuldeten Sturz jedoch festgehalten werden konnte. Der 31-jährige Achtumer führte weitere Sticker mit sich, wodurch sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtete. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden wiederum weitere Sticker ähnlichen Inhalts aufgefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen. Ein möglicher Zusammenhang zu ähnlichen Taten in den vergangenen Monaten wird geprüft.

