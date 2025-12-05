PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Werkzeuge, Kupfer und Kabel gestohlen - Großdiebstahl auf Firmengelände in Nohn

Nohn (ots)

In der Nacht von Donnerstag den 04.12.2025 auf Freitag den 05.12.2025 drangen bisher unbekannte Täter in ein Firmengelände in Nohn ein, auf welchem sich eine große Lagerhalle befindet. Die Lagerhalle wurde in mehrere Mietparteien untergliedert. Hier wurden insgesamt 5 Hallen angegangen und die Tor und Türelemente massiv beschädigt. In einer der Halleneinheiten entwendeten die Täter gezielt hochwertiges Werkzeug, darunter Stemmhämmer sowie Geräte der Marken Bosch, Stihl und Husqvarna. Zusätzlich wurden dort gelagertes Kupfer, verschiedene Altmetalle sowie Kupferkabel gestohlen. Auf dem Außengelände verschwanden zudem insgesamt zehn Kabeltrommeln. Es entstand erheblicher Schaden. Wer Hinweise auf mögliche Tatfahrzeuge oder Täter geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Daun in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Daun
Tel.: 06592/96260
E-Mail.: pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

