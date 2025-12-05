POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht
Wittlich (ots)
Am 04.12.2025 gegen 12:25 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Parkplatz einer Baustofffirma in der Dr.-Oetker-Straße in Wittlich.
Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und beschädigt diesen.
Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.
Aufgrund mehrerer Zeugenaussagen ergab sich der Verdacht gegen einen LKW-Fahrer, welcher mit seinem Fahrzeug auf dem Gelände unterwegs war.
Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
