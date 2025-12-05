PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 04.12.2025 gegen 12:25 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Parkplatz einer Baustofffirma in der Dr.-Oetker-Straße in Wittlich.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und beschädigt diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Aufgrund mehrerer Zeugenaussagen ergab sich der Verdacht gegen einen LKW-Fahrer, welcher mit seinem Fahrzeug auf dem Gelände unterwegs war.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 01:47

    POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung auf der B51

    Weinsheim - Willwerath (ots) - Am Mittwoch, dem 03.12.2025 gegen 17:40 Uhr, ist es auf der B51, aus Olzheim kommend in Fahrtrichtung Prüm in Höhe der Ortslage Willwerath, zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen. Während ein PKW (PKW-1) einen LKW samt Sattelauflieger auf der linken von zwei Fahrspuren ordnungsgemäß überholte, setzte ein weiterer in ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 17:15

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Lichtenborn (ots) - Am 04.12.2025 kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B410 zwischen Arzfeld und Lichtenborn zwischen zwei PKW, bei welchem beide Fahrer zum Teil schwer verletzt wurden. Die Fahrbahn war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme vollständig gesperrt. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Arzfeld, Lichtenborn und Daleiden, zwei Rettungswagen des DRK, ein Rettungshubschrauber, die ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 09:13

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Mülheim an der Mosel (ots) - Am 04.12.2025, gegen 06.20 Uhr, befuhr eine 25-jährige Fahrzeugführerin die L 158 aus Richtung Monzelfeld kommend in Fahrtrichtung Mülheim an der Mosel. An der Einmündung zur B 53 beabsichtigte die Fahrzeugführerin nach links in Richtung Brauneberg einzubiegen. Dabei übersah sie ein von Brauneberg kommendes Fahrzeug, so dass es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren