POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mülheim an der Mosel (ots)

Am 04.12.2025, gegen 06.20 Uhr, befuhr eine 25-jährige Fahrzeugführerin die L 158 aus Richtung Monzelfeld kommend in Fahrtrichtung Mülheim an der Mosel. An der Einmündung zur B 53 beabsichtigte die Fahrzeugführerin nach links in Richtung Brauneberg einzubiegen. Dabei übersah sie ein von Brauneberg kommendes Fahrzeug, so dass es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam.

Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 53 bis ca. 07.40 Uhr voll gesperrt werden. Im Einsatz waren neben den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei Bernkastel-Kues.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
Fax: 06531-9527-50
eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

