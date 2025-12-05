PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung auf der B51

Weinsheim - Willwerath (ots)

Am Mittwoch, dem 03.12.2025 gegen 17:40 Uhr, ist es auf der B51, aus Olzheim kommend in Fahrtrichtung Prüm in Höhe der Ortslage Willwerath, zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen. Während ein PKW (PKW-1) einen LKW samt Sattelauflieger auf der linken von zwei Fahrspuren ordnungsgemäß überholte, setzte ein weiterer in dieselbe Fahrtrichtung fahrender PKW (PKW-2) ebenfalls zum überholen an. Der Fahrzeugführer dieses PKW befuhr hierzu vollständig die Fahrspur des Gegenverkehrs und überholte so zeitgleich den LKW und den selbst überholenden PKW-1. Erst im Bereich des in beide Fahrtrichtungen einspurigen Fahrbahnbereichs wurde der Überholvorgang abgeschlossen. Der PKW-2 scherte derart knapp vor dem PKW-1 ein, dass dieser eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver durchführen musste. Die rasante Fahrweise des PKW-2 setzte sich bis über die Ortslage Schloßheck, auf der K119 in Fahrtrichtung Lünebach fort. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm

Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 17:15

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Lichtenborn (ots) - Am 04.12.2025 kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B410 zwischen Arzfeld und Lichtenborn zwischen zwei PKW, bei welchem beide Fahrer zum Teil schwer verletzt wurden. Die Fahrbahn war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme vollständig gesperrt. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Arzfeld, Lichtenborn und Daleiden, zwei Rettungswagen des DRK, ein Rettungshubschrauber, die ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 09:13

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Mülheim an der Mosel (ots) - Am 04.12.2025, gegen 06.20 Uhr, befuhr eine 25-jährige Fahrzeugführerin die L 158 aus Richtung Monzelfeld kommend in Fahrtrichtung Mülheim an der Mosel. An der Einmündung zur B 53 beabsichtigte die Fahrzeugführerin nach links in Richtung Brauneberg einzubiegen. Dabei übersah sie ein von Brauneberg kommendes Fahrzeug, so dass es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Die ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 06:42

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

    Maring-Noviand (ots) - Im Zeitraum 03.12.2025, 02:00 Uhr bis 12:00 Uhr wurde ein im Bereich der Straße "Im Winkel 2" in Maring-Noviand abgestellter Personenkraftwagen durch einen bisher unbekannten Täter mittels eines spitzen Gegenstands zerkratzt. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich oder die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues erbeten. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren