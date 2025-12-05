Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung auf der B51

Weinsheim - Willwerath (ots)

Am Mittwoch, dem 03.12.2025 gegen 17:40 Uhr, ist es auf der B51, aus Olzheim kommend in Fahrtrichtung Prüm in Höhe der Ortslage Willwerath, zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen. Während ein PKW (PKW-1) einen LKW samt Sattelauflieger auf der linken von zwei Fahrspuren ordnungsgemäß überholte, setzte ein weiterer in dieselbe Fahrtrichtung fahrender PKW (PKW-2) ebenfalls zum überholen an. Der Fahrzeugführer dieses PKW befuhr hierzu vollständig die Fahrspur des Gegenverkehrs und überholte so zeitgleich den LKW und den selbst überholenden PKW-1. Erst im Bereich des in beide Fahrtrichtungen einspurigen Fahrbahnbereichs wurde der Überholvorgang abgeschlossen. Der PKW-2 scherte derart knapp vor dem PKW-1 ein, dass dieser eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver durchführen musste. Die rasante Fahrweise des PKW-2 setzte sich bis über die Ortslage Schloßheck, auf der K119 in Fahrtrichtung Lünebach fort. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

