POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Lichtenborn (ots)

Am 04.12.2025 kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B410 zwischen Arzfeld und Lichtenborn zwischen zwei PKW, bei welchem beide Fahrer zum Teil schwer verletzt wurden.

Die Fahrbahn war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme vollständig gesperrt.

Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Arzfeld, Lichtenborn und Daleiden, zwei Rettungswagen des DRK, ein Rettungshubschrauber, die Straßenmeisterei Arzfeld sowie die Polizeiinspektion Prüm.

Die Polizei Prüm bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

