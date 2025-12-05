Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Wittlich (ots)

Am 04.12.2025 gegen 17:51 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen die Kalkturmstraße in Wittlich.

Im Bereich eines dortigen Fußgängerüberwegs übersah er einen 26-jährigen Fußgänger, welcher diesen überqueren wollte.

Es kam zur Kollision zwischen dem PKW und dem Fußgänger.

Der 26-Jährige wurde glücklicherweise nur leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

