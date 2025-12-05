POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Wittlich (ots)
Am 04.12.2025 gegen 17:51 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen die Kalkturmstraße in Wittlich.
Im Bereich eines dortigen Fußgängerüberwegs übersah er einen 26-jährigen Fußgänger, welcher diesen überqueren wollte.
Es kam zur Kollision zwischen dem PKW und dem Fußgänger.
Der 26-Jährige wurde glücklicherweise nur leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell