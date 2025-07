POL-EU: Fahrzeuge kollidieren bei Abbiegevorgang

Kall (ots) - Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung wurde am gestrigen Donnerstag um 12.55 Uhr ein verdächtiges Kleinkraftrad in der Tanzbergstraße in Kall festgestellt. Die Polizeibeamten beabsichtigten daraufhin, den Fahrer anzuhalten und zu kontrollieren. Als er die Polizeibeamten bemerkte, setzte der Fahrzeugführer unter Missachtung der Verkehrsregeln zur Flucht an, um sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei passierte ...

