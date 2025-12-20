Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bedrohung mittels einer Schreckschusswaffe

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jan) Am Freitag, den 19.12.2025 ereignete sich gegen 19:45 Uhr ein Polizeieinsatz in der Hauptstraße in der Ortschaft Nordstemmen. Einsatzanlass war ein eskalierter Streit unter Freunden, bei dem möglicherweise eine Person mittels einer Schusswaffe bedroht wurde. Vor Ort erhärtete sich dieser Verdacht, sodass die Polizei mit mehreren Kräften das Wohnhaus, in dem sich die Personen aufhalten sollten, umstellte. Im weiteren Verlauf konnten zwei männliche Personen durch die Polizei vor dem Haus angetroffen, festgesetzt und zu dem Sachverhalt befragt werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte eine Schreckschusswaffe beschlagnahmt werden. Die Ermittlungen in diesem Kontext dauern an.

