POL-HI: Brand einer hohe Zierhecke durch Feuerwerk

Alfeld (agu).

Alfeld (agu). In der Ziegelmasch war es in den frühen Abendstunden des Freitags, 19.12., zu einem vollständigen Abbrand einer hohen Zierhecke auf einem Privatgrundstück gekommen. Auslöser war entzündetes Feuerwerk.

Gegen 16:50 Uhr wurde der Heckenbrand durch eine Hausbewohnerin auf dem brandbetroffenen Grundstück gemeldet - sie hatte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus befürchtet. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr stand die circa zwei Meter hohe und sechs Meter lange Koniferenhecke in Vollbrand, während sich das Feuer bereits auf den nahegelegenen hölzernen Grundstückszaun ausgedehnt hatte. Bedingt durch die Hitzeentwicklung und entstandenen Funkenflug wurde die Straße Ziegelmasch vorübergehend, bis zum Abschluss der Löschmaßnahmen, für den Fahrzeugverkehr und für Fußgänger gesperrt.

Ermittlungen am Brandort haben ergeben, dass vermutlich entzündetes und weggeworfenes Kleinst- bzw. Tischfeuerwerk den Heckenbrand verursacht hatte. In diesem Zusammenhang werden 2 Jugendliche gesucht, die von Zeugen beim Hantieren mit Feuerwerk beobachtet worden waren.

Insbesondere einer der Hauptzeugen (männlich, erwachsen, Wollmütze, grauer Pullover, dunkle Jacke) der am Einsatzort nicht mehr angetroffen werden konnte, wird gebeten, sich im Polizeikommissariat Alfeld zu melden.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt, der entstandene Sachschaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt.

