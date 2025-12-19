PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Präventionsstreifen auf dem Sarstedter Weihnachtsmarkt

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (sh) Seit dem 18.12.2025 lädt der Sarstedter Weihnachtsmarkt Bürgerinnen und Bürger zu einem stimmungsvollen Besuch ein. Auch am gestrigen Abend erfreute sich der Markt großer Beliebtheit und wurde gut besucht. Noch bis zum 20.12.2025 können Gäste die gemütliche und weihnachtliche Atmosphäre genießen.

Die Polizei Sarstedt ist regelmäßig mit fußläufigen Streifen auf dem Weihnachtsmarkt präsent. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten stehen für Fragen rund um polizeiliche Themen zur Verfügung und geben wertvolle Präventionstipps. Ziel der Präsenz ist es, für mehr Sicherheit zu sorgen und das Sicherheitsgefühl der Besucherinnen und Besucher zu stärken.

Tipps für einen Weihnachtsmarktbesuch:

   - Sichern Sie Ihre Wertsachen und behalten Sie Ihre Taschen stets 
     im Blick.
   - Wer Alkohol trinkt, muss auf das Fahren verzichten
   - Achten Sie auf Ihre Mitmenschen und helfen Sie, wenn jemand 
     Unterstützung benötigt.

Die Polizei Sarstedt wünscht allen Besucherinnen und Besuchern schöne und sichere Stunden auf dem Weihnachtsmarkt!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

