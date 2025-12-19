Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Vorläufige Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Flucht vor der Polizei

Hildesheim (ots)

NORDSTEMMEN - HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei hat am Mittwochabend (17.12.2025) in der Hildesheimer Innenstadt drei aus dem Bereich Nienburg kommende Männer nach einer Verfolgungsfahrt vorläufig festgenommen. Sie werden verdächtigt, zuvor an einem versuchten Einbruch beteiligt gewesen zu sein.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam es Mittwochabend gegen 21:00 Uhr in der Ortschaft Rössing zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierbei sollen die Täter von einem Zeugen gestört und mit einem Auto geflohen sein. Eine detaillierte Beschreibung der Flüchtigen konnte dabei allerdings nicht erlangt werden.

Im Rahmen einer anschließenden Fahndung stellte eine Streifenbesatzung kurze Zeit später einen mit mehreren Personen besetzten VW fest, der auf der Bundesstraße 1 Richtung Hildesheim unterwegs war. Nachdem der Fahrer offenbar bemerkt hatte, dass der Streifenwagen ihm folgte, versuchte er, sich durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen. Diese endete letztendlich in einer Sackgasse am Ende der Arnekenstraße. Aufgrund der dortigen Absperrpfosten an der Einmündung zur Almsstraße musste der Fahrzeugführer anhalten. Anschließend stiegen er sowie ein anderer Insasse aus und liefen weg. Zwei weitere, 20 und 24 Jahre alte Insassen wurden noch in dem Fahrzeug festgenommen. Kurz darauf wurde auch der 32-jährige Fahrer des VW nach einer fußläufigen Verfolgung auf einem Hinterhof in der Speicherstraße gestellt und festgenommen. Dem vierten Mann gelang die Flucht.

Die Verdächtigen wurden zur Dienststelle verbracht. Das von ihnen genutzte Fahrzeug wurde sichergestellt.

Vor dem Hintergrund, dass sich derzeit kein dringender Tatverdacht gegen die Männer erhärten lässt, ordnete die Staatsanwaltschaft am Donnerstag deren Entlassung an. Die Ermittlungen gegen sie dauern hingegen an.

Zeugen, denen am Mittwochabend in Rössing und hier insbesondere im Bereich Fichtestraße, Heinrich-Imig-Platz, Kirschenbrink oder Bahnhofstraße verdächtige Personen und/oder ein blauer VW Golf mit Hamburger Kennzeichen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden. Medienanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

