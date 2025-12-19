POL-HI: Sachbeschädigung an PKW in Alfeld - Zeugenaufruf
Hildesheim (ots)
Alfeld (ni) - Unbekannte Täter beschädigen in der Nacht vom 18. auf den 19.12.2025 den Pkw eines 21 jährigen Alfelders. Der VW Golf war in der Göttinger Straße am Fahrbahnrand abgestellt worden. Am Fahrzeug wurden die beiden Reifen auf der Fahrerseite zerstochen. Hinweise nimmt die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-80730 entgegen.
