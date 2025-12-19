POL-HI: Sachbeschädigung an PKW in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Oedelum (ste) - Am 18.12.2025, gegen 07:00 Uhr, ist es auf Landstraße L477 zwischen den Ortschaften Mölme und Oedelum in 31185 Söhlde zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 39-Jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Hildesheim ist mit ihrem Pkw alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerutscht. Einen ...

