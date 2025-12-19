PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an PKW in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Unbekannte Täter beschädigen in der Nacht vom 18. auf den 19.12.2025 den Pkw eines 21 jährigen Alfelders. Der VW Golf war in der Göttinger Straße am Fahrbahnrand abgestellt worden. Am Fahrzeug wurden die beiden Reifen auf der Fahrerseite zerstochen. Hinweise nimmt die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-80730 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren