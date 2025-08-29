Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Grob verkehrswidriges Fahrverhalten führt zu Unfall und Entzug der Fahrerlaubnis

Wesel (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 0 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Rudolf-Diesel-Straße zu einem Verkehrsunfall.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen vor Ort einen 18-jährigen Mann aus Wesel an, der mit seinem Pkw in Höhe des Eingangs über einen Bordstein und gegen ein Verkehrszeichen gefahren war. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit.

Vor dem beschädigten Verkehrszeichen konnten Brems-Blockierspuren festgestellt werden. Auf dem Parkplatz stellten die Beamten weitere Drift- und Schleuderspuren, unter anderem sogenannte "Donuts" fest.

Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht der Verdacht, dass der 18-Jährige auf dem Parkplatz diverse grob verkehrswidrige Fahrmanöver durchgeführt hat, bevor es zum Verkehrsunfall kam.

Den Führerschein des 18-Jährigen und den Pkw stellten die Beamten sicher.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat 2 geführt und dauern derzeit an.

/PR

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell