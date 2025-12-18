Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss zwischen Mölme und Oedelum

Hildesheim (ots)

Oedelum (ste) - Am 18.12.2025, gegen 07:00 Uhr, ist es auf Landstraße L477 zwischen den Ortschaften Mölme und Oedelum in 31185 Söhlde zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 39-Jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Hildesheim ist mit ihrem Pkw alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerutscht. Einen Fremdschaden hat sie dabei nicht verursacht. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Unfallverursacherin mit 1,52 Promille deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Beschuldigte wurde in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde bis zur richterlichen Entscheidung untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell