POL-HI: Polizeieinsatz in Gronau - Nachbarschaftsstreitigkeiten erfordern polizeiliche Intervention

Hildesheim (ots)

ELZE - (hei)In Gronau ist es in den Nachmittagsstunden des 18.12.2025 zu verbalen Streitigkeiten zwischen Nachbarn gekommen, die zu einer Wohnungsdurchsuchung und Beschlagnahme einer Schreckschusswaffe führten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein 36-jähriger Mann im Zuge von verbalen Streitigkeiten seinen Nachbarn auf dessen Grundstück mit einer Waffe bedroht und diese auf ihn gerichtet. Anschließend hat der Mann das Grundstück verlassen und sich wieder in seine Wohnung begeben. Durch die Einsatzkräfte der Polizei Elze und Alfeld konnte Kontakt zu dem Beschuldigten aufgenommen werden, der sich gegenüber den Einsatzkräften friedlich und kooperativ verhielt. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden und zur Beschlagnahme der Schreckschusswaffe. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Mögliche Zeugen, die bislang noch nicht von der Polizei befragt worden sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05068/9338-0 bei der Polizei Elze zu melden.

