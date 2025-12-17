Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsüberwachungsmaßnahmen des PK Bad Salzdetfurth

BOCKENEM / HOLLE (erb). Am Mittwochnachmittag, 17. Dezember 2025, kontrollierte die Polizei Bad Salzdetfurth in den Ortslagen 31167 Bockenem sowie 31188 Holle die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Dabei wurden mehrere Verstöße registriert und geahndet.

Ab 13:50 Uhr führten die Beamten Geschwindigkeitsmessungen in der Hildesheimer Straße im Bockenemer Ortsteil Nette durch. Innerhalb von etwas mehr als einer Stunde wurden fünf Verkehrsteilnehmer festgestellt, die die erlaubte Höchstgeschwindigkeit innerorts überschritten hatten. Der höchste gemessene Wert lag bei 65 km/h bei erlaubten 50 km/h. Der Tatbestandskatalog sieht hierfür üblicherweise ein Verwarngeld von 50 Euro vor.

Im Anschluss verlegten die Einsatzkräfte zur Bundesstraße 6 im Bereich Astenbeck (Gemeinde Holle). Dort wurden zwischen circa 15:20 Uhr und 16:30 Uhr insgesamt zehn Geschwindigkeitsüberschreitungen außerorts festgestellt. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wurden Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h gemessen. Eine derartige Verkehrsordnungswidrigkeit wird in der Regel mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro geahndet.

Überhöhte Geschwindigkeit kann nicht nur selbst Ursache von Verkehrsunfällen sein, sondern auch bei anderen Unfallursachen - etwa Vorfahrtsverstößen - zu erheblich schwereren Unfallfolgen führen. Angepasstes Fahren dient nicht nur der eigenen Sicherheit, sondern auch dem Schutz aller anderen Verkehrsteilnehmer. Die Polizei Bad Salzdetfurth wird auch künftig entsprechende Geschwindigkeitskontrollen durchführen, um schwere Unfälle zu verhindern.

