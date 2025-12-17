PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Öffentlichkeitsfahndung nach Überfall auf Wettbüro in Sarstedt

SARSTEDT – (jpm) Am späten Abend des 01.10.2024 überfiel ein unbekannter Täter ein Wettbüro in der Holztorstraße in Sarstedt und erbeutete dabei Geld. Pressemeldung vom 02.10.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5877719 Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte der Täter bis jetzt nicht identifiziert werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim ordnete ein Richter nun die Veröffentlichung von Bildern des Tatverdächtigen an. Dieser soll ca. 170 bis 180 cm groß sein. Er ist schlank und soll hochdeutsch gesprochen haben. Im Anhang dieser Pressemitteilung befinden sich Aufnahmen einer Überwachungskamera in Form von zwei Bildern sowie einer Videosequenz. Wer Angaben zu dem Beschuldigten machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden. Jeder noch so kleine Hinweis könnte wichtig sein. Eventuelle Presseanfragen sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hildesheim
Pressestelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

