Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (tko) Am Mittwoch, 17.12.2025, gegen 02.45 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in einen Kiosk in der Holztorstraße ein. Dazu zerstörten sie mittels eines Gullydeckels die Glasscheibe der Eingangstür. Durch den dabei verursachten Lärm wurde ein Anwohner aufmerksam, der zunächst den Eigentümer verständigte, im Anschluss erfolgte eine Meldung an die Polizei.

Aus dem Kiosk entwendeten die Täter Tabakwaren und Wechselgeld. Angaben zur Menge der entwendeten Tabakwaren sowie zur Höhe des Wechselgeldbetrages können derzeit nicht gemacht werden. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

