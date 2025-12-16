POL-HI: Einbruch in Grundschule
Hildesheim (ots)
Giesen/Emmerke - (jb) Unbekannte drangen in der Zeit vom 15.12.25, 17.00 Uhr bis 16.12.2025, 07:00 Uhr gewaltsam in die Grundschule Emmerke ein. Über ein Fenster gelangten sie in den Verwaltungstrakt und durchsuchten mehrere Räume. Hierbei wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen innerhalb der Tatzeit gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.
