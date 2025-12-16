POL-HI: Einbruch in Grundschule

Hildesheim (ots) - Zwischen dem 12.12.2025, 16:00 Uhr, und dem 15.12.2025, 07:00 Uhr, haben Unbekannte den Außenbereich eines Unternehmens in der Bismarckstraße in Hildesheim aufgesucht. Sie verschafften sich Zugang auf das eingezäunte Gelände und entwendeten Schubkarren, Leitern und ein Rollgerüst. Es wird vermutet, dass die Täter mit einem Fahrzeug vor Ort waren. Zeugen, die in dem Bereich zwischen der ...

mehr