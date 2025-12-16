PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Bockenem (web) - Am heutigen Dienstag, zwischen 10:30 Uhr und 10:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz am Thornburyplatz (u. a. Netto) zu einer sog. Verkehrsunfallflucht. Im Tatzeitraum wurde ein vor Ort abgestellter PKW VW Tiguan beim Ein- oder Ausparken von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Örtlichkeit und der Tageszeit ist davon auszugehen, dass Zeugen das Geschehen beobachtet haben könnten. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet um entsprechende Hinweise unter Tel.: 05063-9010.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 10:42

    POL-HI: Einbruch im Berufsbildungszentrum

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 12.12.2025, 15:00 Uhr, und dem 15.12.2025, 07:30 Uhr, wurde in die Cafeteria des Berufsbildungszentrums in der Kruppstraße in Hildesheim eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft hebelte die Zugangstüren auf und entwendete Münzgeld. Hinweise werden unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 09:57

    POL-HI: Diebstahl von Schubkarren, Leitern und Rollgerüst

    Hildesheim (ots) - Zwischen dem 12.12.2025, 16:00 Uhr, und dem 15.12.2025, 07:00 Uhr, haben Unbekannte den Außenbereich eines Unternehmens in der Bismarckstraße in Hildesheim aufgesucht. Sie verschafften sich Zugang auf das eingezäunte Gelände und entwendeten Schubkarren, Leitern und ein Rollgerüst. Es wird vermutet, dass die Täter mit einem Fahrzeug vor Ort waren. Zeugen, die in dem Bereich zwischen der ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 08:21

    POL-HI: Mann stirbt bei Brand einer Gartenlaube in Brüggen

    Hildesheim (ots) - GRONAU - (jpm) Am Montagnachmittag (15.12.2025) kam im Gronauer Ortsteil Brüggen ein 85-jähriger Mann beim Brand einer Gartenlaube ums Leben. Den bisherigen Ermittlungen zufolge brach das Feuer gegen 14:30 Uhr aus und wurde in der Folge von ehrenamtlichen Rettern der Freiwilligen Feuerwehren aus Brüggen, Rheden, Wallenstedt und Gronau gelöscht. Hierbei wurde der Leichnam des Seniors entdeckt. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren