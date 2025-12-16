Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Bockenem (web) - Am heutigen Dienstag, zwischen 10:30 Uhr und 10:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz am Thornburyplatz (u. a. Netto) zu einer sog. Verkehrsunfallflucht. Im Tatzeitraum wurde ein vor Ort abgestellter PKW VW Tiguan beim Ein- oder Ausparken von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Örtlichkeit und der Tageszeit ist davon auszugehen, dass Zeugen das Geschehen beobachtet haben könnten. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet um entsprechende Hinweise unter Tel.: 05063-9010.

