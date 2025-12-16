PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch im Berufsbildungszentrum

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 12.12.2025, 15:00 Uhr, und dem 15.12.2025, 07:30 Uhr, wurde in die Cafeteria des Berufsbildungszentrums in der Kruppstraße in Hildesheim eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft hebelte die Zugangstüren auf und entwendete Münzgeld. Hinweise werden unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 09:57

    POL-HI: Diebstahl von Schubkarren, Leitern und Rollgerüst

    Hildesheim (ots) - Zwischen dem 12.12.2025, 16:00 Uhr, und dem 15.12.2025, 07:00 Uhr, haben Unbekannte den Außenbereich eines Unternehmens in der Bismarckstraße in Hildesheim aufgesucht. Sie verschafften sich Zugang auf das eingezäunte Gelände und entwendeten Schubkarren, Leitern und ein Rollgerüst. Es wird vermutet, dass die Täter mit einem Fahrzeug vor Ort waren. Zeugen, die in dem Bereich zwischen der ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 08:21

    POL-HI: Mann stirbt bei Brand einer Gartenlaube in Brüggen

    Hildesheim (ots) - GRONAU - (jpm) Am Montagnachmittag (15.12.2025) kam im Gronauer Ortsteil Brüggen ein 85-jähriger Mann beim Brand einer Gartenlaube ums Leben. Den bisherigen Ermittlungen zufolge brach das Feuer gegen 14:30 Uhr aus und wurde in der Folge von ehrenamtlichen Rettern der Freiwilligen Feuerwehren aus Brüggen, Rheden, Wallenstedt und Gronau gelöscht. Hierbei wurde der Leichnam des Seniors entdeckt. Es ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 20:40

    POL-HI: Unbekannte Person ritzt Hakenkreuz in Kirchenfassade - Zeugen gesucht

    Hildesheim (ots) - Bockenem OT Nette - (hue) Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag, 12.12.2025, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 14.12.2025, 14:00 Uhr (vergangenes Wochenende) die Fassade der Evangelischen Kirche Nette beschädigt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde ein Hakenkreuz in die Außenfassade geritzt. Das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth hat ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren