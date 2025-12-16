POL-HI: Einbruch im Berufsbildungszentrum
Hildesheim (ots)
HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 12.12.2025, 15:00 Uhr, und dem 15.12.2025, 07:30 Uhr, wurde in die Cafeteria des Berufsbildungszentrums in der Kruppstraße in Hildesheim eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft hebelte die Zugangstüren auf und entwendete Münzgeld. Hinweise werden unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegengenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell