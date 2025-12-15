Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Person ritzt Hakenkreuz in Kirchenfassade - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Bockenem OT Nette - (hue)

Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag, 12.12.2025, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 14.12.2025, 14:00 Uhr (vergangenes Wochenende) die Fassade der Evangelischen Kirche Nette beschädigt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde ein Hakenkreuz in die Außenfassade geritzt.

Das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth hat ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Evangelischen Kirche Nette gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

