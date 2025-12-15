Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Ermittler beschlagnahmen Drogen bei Wohnungsdurchsuchung - zwei Tatverdächtige in Haft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft führen Ermittler der Polizei Hildesheim seit Herbst dieses Jahres ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf unerlaubten Drogenhandel. Der Tatverdacht richtet sich dabei gegen drei Männer aus Hildesheim.

Im Zuge der Ermittlungen wurde am Freitagabend (12.12.2025) die Wohnung eines Tatverdächtigen in der Oststadt durchsucht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6178480). Hierbei wurden die drei Beschuldigten in der Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen.

Darüber hinaus beschlagnahmte die Polizei zahlreiche Beweismittel. Dazu zählen neben Marihuana, Kokain und Haschisch auch mutmaßliches Dealgeld, mehrere Mobiltelefone sowie mehrere Messer.

Während ein 29-jähriger Tatverdächtiger nach Abschluss aller Maßnahmen entlassen worden ist, ordnete das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen die anderen beiden Beschuldigten im Alter von 26 und ebenfalls 29 Jahren Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an.

Die Männer machen bislang von ihrem Schweigerecht Gebrauch.

Bei den Maßnahmen am Freitagabend wurden die Hildesheimer Ermittler unter anderem von Diensthundeführern und vor dem Hintergrund eines möglichen erhöhten Gefährdungsansatzes von Kräften des Spezialeinsatzkommandos Niedersachsen unterstützt.

Nach Betreten der Wohnung wurden die Beamten von einem darin befindlichen Hund angegriffen. Das Tier wurde in der Folge erschossen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Eventuelle Medienanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

