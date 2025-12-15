PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Ermittler beschlagnahmen Drogen bei Wohnungsdurchsuchung - zwei Tatverdächtige in Haft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft führen Ermittler der Polizei Hildesheim seit Herbst dieses Jahres ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf unerlaubten Drogenhandel. Der Tatverdacht richtet sich dabei gegen drei Männer aus Hildesheim.

Im Zuge der Ermittlungen wurde am Freitagabend (12.12.2025) die Wohnung eines Tatverdächtigen in der Oststadt durchsucht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6178480). Hierbei wurden die drei Beschuldigten in der Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen.

Darüber hinaus beschlagnahmte die Polizei zahlreiche Beweismittel. Dazu zählen neben Marihuana, Kokain und Haschisch auch mutmaßliches Dealgeld, mehrere Mobiltelefone sowie mehrere Messer.

Während ein 29-jähriger Tatverdächtiger nach Abschluss aller Maßnahmen entlassen worden ist, ordnete das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen die anderen beiden Beschuldigten im Alter von 26 und ebenfalls 29 Jahren Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an.

Die Männer machen bislang von ihrem Schweigerecht Gebrauch.

Bei den Maßnahmen am Freitagabend wurden die Hildesheimer Ermittler unter anderem von Diensthundeführern und vor dem Hintergrund eines möglichen erhöhten Gefährdungsansatzes von Kräften des Spezialeinsatzkommandos Niedersachsen unterstützt.

Nach Betreten der Wohnung wurden die Beamten von einem darin befindlichen Hund angegriffen. Das Tier wurde in der Folge erschossen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Eventuelle Medienanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hildesheim
Pressestelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 11:40

    POL-HI: Autobahnpolizei deckt am Wochenende gleich mehrere Verkehrsstraftaten auf

    Hildesheim (ots) - (mue) Am vergangenen Wochenende konnten durch Beamten der Autobahnpolizei Hildesheim gleich mehrere Verkehrsstraftaten aufgedeckt werden. Der erste Sachverhalt geschah bereits am Samstagmittag, den 13.12.2025, im Bereich Seesen. Gegen 11:50 stoppten Beamten einen 51-jährigen Fahrzeugführer aus Homberg Efze. Dieser befuhr die BAB 7 mit einem ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 23:17

    POL-HI: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der BAB 7

    Hildesheim (ots) - Harsum (dre) - Am 14.12.2025, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 7, zwischen der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt und dem Parkplatz "An der Alpe", in Fahrtrichtung Hannover, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus der Schweiz mit einem Mini Cooper den mittleren von insgesamt 3 Fahrstreifen. Als er im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren