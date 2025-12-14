PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitsmessung in Groß Escherde

Hildesheim (ots)

Nordstemmen / Groß Escherde - (bub)

Am 14.12.2025 überwachen Beamte des Polizeikommissariats Sarstedt den Verkehr auf der B1 im Bereich Groß Escherde. In der Zeit von ca. 14:45 Uhr bis 15:30 Uhr wurde die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmenden gemessen. Insgesamt wurden in dem genannten Zeitraum acht Verstöße festgestellt. Die schnellste Person wurde mit 94 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Personen, die zu schnell fuhren, wurden direkt vor Ort kontrolliert, um die Transparenz bei der Verkehrssicherheitsarbeit zu erhöhen.

