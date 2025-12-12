Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Warnmeldung im Zusammenhang mit angeblicher Wunderheilerin

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bereits am vergangenen Freitag, dem 05.12.2025, wurde eine Seniorin in Ochtersum von einer angeblichen Wunderheilerin um eine größere Geldsumme gebracht. Am Mittwoch dieser Woche stellte die Frau dann fest, dass sie von einer Betrügerin hereingelegt worden war, und erstattete Anzeige.

Den Ermittlungen zufolge wurde die Rentnerin am letzten Freitag gegen 12:00 Uhr vor einem Supermarkt in der Theodor-Storm-Straße von einer unbekannten Frau angesprochen. Dieser sei eine körperliche Einschränkung bei der Seniorin aufgefallen und sie habe angegeben, helfen zu können. Man habe gemeinsam die Kurt-Schumacher-Straße überquert und sei auf dem dortigen Fußweg in Richtung Renataschule gegangen. Hierbei habe sich die Frau mit ein paar Zaubertricks das Vertrauen der älteren Dame erschlichen. Zudem sei eine weitere weibliche Person hinzugekommen, welche die Kompetenz der angeblichen Heilerin bestätigt habe.

Anschließend sei der Seniorin erläutert worden, was für deren Heilung benötigt werde. Dazu hätte neben ein paar bestimmten Lebensmitteln auch das gesamte Geld gezählt, das die Frau im Haus hatte. Nachdem die Rentnerin die Sachen geholt habe, seien alle drei in Richtung der Ochtersumer Kirche in der Kurt-Schumacher-Straße gegangen. Hier sei dann ein Ritual vollzogen worden. Unter anderem sei dabei das Geld der Dame in ein Tuch gewickelt worden. Das Bündel, in dem sich ihr Geld befunden haben sollte, sei sodann mit dem Hinweis, dass sie es knapp zwei Wochen ruhen lassen sollte, an die Seniorin übergeben worden. Anschließend hätten sich die Wege der Frauen getrennt.

Der Geschädigten seien jedoch Zweifel gekommen, so dass sie das vermeintliche Geldbündel vorgestern geöffnet und festgestellt habe, dass sich darin nur Zeitungspapier befand.

Die Heilerin wurde wie folgt beschrieben:

Ca. 50 Jahre alt, etwa 160 cm groß, schwarze Haare, normale Statur, trug in beiden Ohren ca. zwei cm lange Ohrringe. Komplett schwarz gekleidet (Strickmütze, knielanger Mantel, Hose, Schuhe und Handschuhe).

Zu ihrer Begleiterin ist Folgendes bekannt:

Etwa 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dünnere Statur, bekleidet mit grauer Mütze, langem grauen Mantel, schwarz-weißen Sportschuhen und schwarzen Handschuhen. Auch sie soll längere Ohrringe getragen haben.

Beide Frauen sollen fließend Russisch ohne Akzent gesprochen haben. Auch die Konversation mit der Geschädigten soll in russischer Sprache erfolgt sein.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell