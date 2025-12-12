PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (lud)

Am 08.12.2025, gegen 17:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters im Schlangenweg in 31167 Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand parkte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW rückwärts aus einer Parkbucht aus, ohne auf die bevorrechtigte und querende Geschädigte zu achten, welche aufgrund dessen mit ihrem PKW ausweichen musste.

Durch das Ausweichen stieß die Geschädigte mit einem Bordstein zusammen, wodurch ihr PKW nicht unerheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass ein Zeuge den Unfallhergang vor Ort beobachtet habe. Dieser Zeuge wird gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

Darüber hinaus werden weitere Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

