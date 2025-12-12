Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsüberwachungsmaßnahmen an der Grundschule Alter Markt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Im Zeitraum vom 09.12.2025 bis zum 11.12.2025 wurden durch den zuständigen Kontaktbeamten Polizeioberkommissar Beisenherz in den Morgenstunden zwischen 07:30 Uhr und 08:15 Uhr Verkehrsüberwachungsmaßnahmen an der Grundschule Alter Markt in Hildesheim durchgeführt. Zweck dieser Maßnahmen war es, sich ein umfassendes Bild über die aktuelle Verkehrssituation in den angrenzenden Straßen zu verschaffen.

Verkehrskontrollen an und im unmittelbaren Umfeld von Schulen werden durch die Kontaktbeamten der Polizeiinspektion Hildesheim täglich durchgeführt. Das primäre Ziel dieser Maßnahmen besteht darin, die schwächsten Verkehrsteilnehmer zu schützen und die Fahrzeugführer, insbesondere die Eltern der Schüler, auf etwaiges Fehlverhalten hinzuweisen. Die Kontaktbeamten sprechen Eltern an, die mit ihren Fahrzeugen nicht immer verkehrskonform an unübersichtlichen Stellen anhalten, um ihre Kinder aus dem Fahrzeug aussteigen zu lassen. Darüber hinaus führen sie verkehrserzieherische Gespräche, um auf die bestehenden Gefahren aufmerksam zu machen.

An den drei genannten Tagen wurden darüber hinaus 36 Verfahren wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten eingeleitet sowie zwei Strafverfahren aufgrund fehlender Pflichtversicherung der genutzten Pkw. Am 11.12.2025 erhielt Lars Beisenherz aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens Unterstützung durch zwei Kollegen der Verfügungseinheit. Zeitweise kam durch den großen Andrang der Verkehr in den Straßen um die Grundschule komplett zum Erliegen.

Im Rahmen der durchgeführten Kontrollen und Gespräche äußerten einige Verkehrsteilnehmer teilweise lautstark ihren Unmut über die ergriffenen Maßnahmen. Die Rückmeldungen der Anwohner hingegen fielen positiv aus. Diese gaben an, dass Hofeinfahrten und Garagenzufahrten regelmäßig zugeparkt werden.

Die durchgeführten Maßnahmen haben die Notwendigkeit wiederkehrender Kontrollen verdeutlicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell