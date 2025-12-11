Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Ermittlungen gegen 24-Jährigen nach Angriff auf Polizeibeamten

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Dienstagabend (09.12.2025) kam es in der Nordstadt gegen 21:00 Uhr bei einem Polizeieinsatz durch einen 24-jährigen Mann zu einem Angriff auf einen der eingesetzten Beamten.

Dem gegenwärtigen Ermittlungsstand zufolge wurde eine Streifenbesatzung vorgestern Abend in die Hermannstraße gerufen. Dort war es zu einer Schlägerei zwischen dem 24-Jährigen sowie einem 28-Jährigen gekommen. Beide Männer kommen aus Braunschweig und sollen sich kennen.

Die eingesetzten Beamten sollen die Kontrahenten zunächst getrennt haben. Der 24-Jährige habe sich anschließend durchgehend aggressiv verhalten, habe herumgeschrien und Anweisungen missachtet. Versuche, dabei deeskalierend auf den Mann einzuwirken, seien fehlgeschlagen. Im weiteren Verlauf soll es durch ihn zu einer Attacke auf einen der Polizisten gekommen sein. Hierbei habe der Tatverdächtige den Beamten am Hals gewürgt. Bei der Auseinandersetzung seien beide gestürzt. In Bodenlage habe der 24-Jährige das Würgen fortgesetzt, bis es dem zweiten Beamten und einem zu Hilfe gekommenen Zeugen gelungen sei, den Griff gemeinsam zu lösen. Mit Unterstützung weiterer zwischenzeitlich eingetroffener Einsatzkräfte wurde der Beschuldigte anschließend vorläufig festgenommen.

Nach einer medizinischen Versorgung und Untersuchung in einem Krankenhaus konnte der Polizeibeamte dieses wieder verlassen. Er ist derzeit dienstunfähig.

Nach eingehender Prüfung der Ermittlungsergebnisse wurde die Tathandlung von der Staatsanwaltschaft als Tätlicher Eingriff gegen Vollstreckungsbeamte eingestuft. Der Beschuldigte wurde im Laufe des Mittwochs entlassen.

Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern indes an.

Medienanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell