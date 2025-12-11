PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Ermittlungen gegen 24-Jährigen nach Angriff auf Polizeibeamten

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Dienstagabend (09.12.2025) kam es in der Nordstadt gegen 21:00 Uhr bei einem Polizeieinsatz durch einen 24-jährigen Mann zu einem Angriff auf einen der eingesetzten Beamten.

Dem gegenwärtigen Ermittlungsstand zufolge wurde eine Streifenbesatzung vorgestern Abend in die Hermannstraße gerufen. Dort war es zu einer Schlägerei zwischen dem 24-Jährigen sowie einem 28-Jährigen gekommen. Beide Männer kommen aus Braunschweig und sollen sich kennen.

Die eingesetzten Beamten sollen die Kontrahenten zunächst getrennt haben. Der 24-Jährige habe sich anschließend durchgehend aggressiv verhalten, habe herumgeschrien und Anweisungen missachtet. Versuche, dabei deeskalierend auf den Mann einzuwirken, seien fehlgeschlagen. Im weiteren Verlauf soll es durch ihn zu einer Attacke auf einen der Polizisten gekommen sein. Hierbei habe der Tatverdächtige den Beamten am Hals gewürgt. Bei der Auseinandersetzung seien beide gestürzt. In Bodenlage habe der 24-Jährige das Würgen fortgesetzt, bis es dem zweiten Beamten und einem zu Hilfe gekommenen Zeugen gelungen sei, den Griff gemeinsam zu lösen. Mit Unterstützung weiterer zwischenzeitlich eingetroffener Einsatzkräfte wurde der Beschuldigte anschließend vorläufig festgenommen.

Nach einer medizinischen Versorgung und Untersuchung in einem Krankenhaus konnte der Polizeibeamte dieses wieder verlassen. Er ist derzeit dienstunfähig.

Nach eingehender Prüfung der Ermittlungsergebnisse wurde die Tathandlung von der Staatsanwaltschaft als Tätlicher Eingriff gegen Vollstreckungsbeamte eingestuft. Der Beschuldigte wurde im Laufe des Mittwochs entlassen.

Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern indes an.

Medienanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hildesheim
Pressestelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 03:32

    POL-HI: Alfeld- Diebstahl von Weihnachtsschmuck, Eigentümer gesucht

    Hildesheim (ots) - ALFELD (cmü). Am 09.12.2025 gegen 13:00 Uhr stellte eine Zeugin einen 22-jährigen Mann aus Hannover fest, welcher sich im Käthe-Kollwitz-Weg auf einem Grundstück bewegte und hierbei Weihnachtsdekoration in der Hand hielt. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte die Person und stellte einen Plastikschneemann und mehrere Zuckerstangen aus Plastik ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 03:50

    POL-HI: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Hildesheim (ots) - (see) Am Dienstag, den 09.12.2025, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Elze gegen 21:45 Uhr einen Pkw in der Junkernstraße in Gronau (Leine). Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Eine weitere Strafanzeige wurde gegen die Fahrzeughalterin gefertigt, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren