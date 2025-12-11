Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld- Diebstahl von Weihnachtsschmuck, Eigentümer gesucht

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü). Am 09.12.2025 gegen 13:00 Uhr stellte eine Zeugin einen 22-jährigen Mann aus Hannover fest, welcher sich im Käthe-Kollwitz-Weg auf einem Grundstück bewegte und hierbei Weihnachtsdekoration in der Hand hielt. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte die Person und stellte einen Plastikschneemann und mehrere Zuckerstangen aus Plastik fest. Der Verdacht erhärtete sich, dass diese von einem bislang unbekannten Grundstück entwendet wurden. Die Gegenstände wurden daraufhin sichergestellt. Der Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden. Der Eigentümer selbst bzw. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten sich bei hiesiger Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 05181 8073 0 zu melden.

