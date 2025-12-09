Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt/ B6 (kb) - Am 09.12.2025, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B6 Ecke Karl-Schiller-Straße in Sarstedt. Ein Radfahrer fährt von der Karl-Schiller-Straße in den Kreuzungsbereich der B6 ein, um geradeaus in die Helperder Straße zu fahren. Der entgegenkommende Beschuldigte biegt von der Helperder Straße nach links auf die B6 in Richtung Hannover ein und übersieht hierbei den entgegenkommenden Radfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzt und leicht verletzt wird. Der Fahrzeugführer des Pkw entfernt sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu melden.

