Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bundestagsabgeordnete Daniela Rump (SPD) begleitet den Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (ruk) - In den vergangenen Monaten haben immer wieder Mandatsträgerinnen und Mandatsträger die unterschiedlichen Organisationseinheiten und Dienststellen der Polizeiinspektion Hildesheim besucht. Die Kolleginnen und Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes der hiesigen Inspektion konnten im Beisein des Inspektionsleiters, Leitender Polizeidirektor Michael Weiner, zum Nachtdienst von Samstag auf Sonntag die Bundestagsabgeordnete Daniela Rump (SPD) herzlich begrüßen. Nach einer kurzen Vorstellung der Organisation und der Themenschwerpunkte der Hildesheimer Polizei hat Frau Rump ein Streifenteam zu den unterschiedlichen Einsätzen im Stadtgebiet begleitet. Hier konnte sich die Bundestagsabgeordnete u.a. einen Einblick in die polizeilichen Maßnahmen rund um den Hauptbahnhof machen, der durch die Polizei als gefährlicher Ort eingeordnet wurde und niedrigschwellige polizeiliche Maßnahmen ermöglicht. Im Rahmen einer Personenkontrolle konnte unter anderem ein Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet werden. Die Waffe wurde sichergestellt. Weitere Einsätze, wie beispielsweise eine fußläufige Verfolgungsjagd mit Täterfestnahme sowie durchgeführte Ermittlungen nach einer Verkehrsunfallflucht schlossen sich an.

"Wir können auf diesem Wege den politisch Verantwortlichen sehr gute Einblicke in unsere professionelle und bürgernahe Polizeiarbeit ermöglichen. Der vertrauensvolle Dialog auf Augenhöhe ist dabei ein besonderer Wert an sich und unterstreicht auch das hohe Ansehen der Polizei. Mein ausdrücklicher Dank an Frau Rump, dass sie sich für uns Zeit genommen hat", sagte Michael Weiner.

Die Bundestagsabgeordnete Frau Rump zog folgendes Fazit: "Meine Nachtschicht bei der Polizeiinspektion Hildesheim war sehr eindrucksvoll. Ich durfte ein hochmotiviertes, sehr engagiertes Team begleiten, das mit viel Leidenschaft und Engagement die Bürgerinnen und Bürger schützt und die Sicherheit in der Stadt gewährleistet. Besonders beeindruckt haben mich die vielfältigen und herausfordernden Aufgaben vom Außendienst bis zur Dokumentation und die hohe Belastungsfähigkeit und Ausdauer der Einsatzkräfte. Für diese Arbeit verdient die Polizeiinspektion Hildesheim unseren höchsten Respekt und unsere gesellschaftliche Anerkennung.".

