Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrunkener verursacht Unfall, flüchtet und leistete Widerstand gegen Polizeibeamte

Hildesheim (ots)

Harsum/Klein Förste (jb) - Am 06.12.2025 gegen 19:50 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Klein Förste, im dortigen Kurvenbereich, ein Verkehrsunfall. Aufgrund Zeugenaussagen konnte ermittelt werden, dass der Verursacher, ein 52-jähriger Harsumer, mit seinem Ford die Hauptstraße in Richtung Groß Förste befuhr. Im Kurvenbereich kam dieser nach links auf den Gegenfahrstreifen. Ein entgegenkommender 39-jähriger Nordstemmer mit seinem Seat konnte nicht rechtzeitig ausweichen, so dass es zu einer seitlichen Kollision kam. Im weiteren Verlauf kommt der Ford weiter nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit einer Grundstücksmauer. Der Harsumer flüchtete danach mit seinem Fahrzeug weiter in Richtung Groß Förste. Ein Zeuge konnte sich jedoch das Kennzeichen merken. Das Frontkennzeichen des Ford konnte zusätzlich noch an der Unfallstelle vorgefunden werden. Im Rahmen der Fahndung konnte der Ford fahrend in Ahrbergen angetroffen und angehalten werden. Der Fahrer stand sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol, eine Fahrerlaubnis hat er aktuell nicht. Durch die anhaltenden Polizeibeamten wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Während der Maßnahmen wurde der Harsumer plötzlich verbal und körperlich aggressiv ggü. den einschreitenden Beamten, sodass dieser zu Boden gebracht und die Handfesseln angelegt werden mussten. Hierbei sperrte sich der 52-jährige vehement. Gegen den Harsumer wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gg. Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren 4-stelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell