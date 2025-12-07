PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrunkener verursacht Unfall, flüchtet und leistete Widerstand gegen Polizeibeamte

Hildesheim (ots)

Harsum/Klein Förste (jb) - Am 06.12.2025 gegen 19:50 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Klein Förste, im dortigen Kurvenbereich, ein Verkehrsunfall. Aufgrund Zeugenaussagen konnte ermittelt werden, dass der Verursacher, ein 52-jähriger Harsumer, mit seinem Ford die Hauptstraße in Richtung Groß Förste befuhr. Im Kurvenbereich kam dieser nach links auf den Gegenfahrstreifen. Ein entgegenkommender 39-jähriger Nordstemmer mit seinem Seat konnte nicht rechtzeitig ausweichen, so dass es zu einer seitlichen Kollision kam. Im weiteren Verlauf kommt der Ford weiter nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit einer Grundstücksmauer. Der Harsumer flüchtete danach mit seinem Fahrzeug weiter in Richtung Groß Förste. Ein Zeuge konnte sich jedoch das Kennzeichen merken. Das Frontkennzeichen des Ford konnte zusätzlich noch an der Unfallstelle vorgefunden werden. Im Rahmen der Fahndung konnte der Ford fahrend in Ahrbergen angetroffen und angehalten werden. Der Fahrer stand sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol, eine Fahrerlaubnis hat er aktuell nicht. Durch die anhaltenden Polizeibeamten wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Während der Maßnahmen wurde der Harsumer plötzlich verbal und körperlich aggressiv ggü. den einschreitenden Beamten, sodass dieser zu Boden gebracht und die Handfesseln angelegt werden mussten. Hierbei sperrte sich der 52-jährige vehement. Gegen den Harsumer wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gg. Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren 4-stelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 12:38

    POL-HI: Versuchter Einbruch in Drispenstedt

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Im Heinrich-Bertram-Ring versuchte ein Einbrecher Donnerstagnacht (04.12.2025) gegen 23:00 Uhr, durch eine Terrassentür gewaltsam in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Dabei wurde er mutmaßlich gestört. Bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge vernahm der Bewohner, der sich zur Tatzeit zuhause befand, zunächst verdächtige Geräusche. Bei einer Nachschau stellte er anschließend ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:03

    POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Nordstemmen (bub) - Am 04.12.2025, zwischen 19:30 und 22:30 Uhr, wurde ein Pkw auf Höhe der Hauptstraße 74 beschädigt. Der neben der Fahrbahn geparkte Opel Zafira in grau wurde durch eine unbekannte Person ringsum zerkratzt. Außerdem wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt. Personen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren