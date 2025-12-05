Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (bub) - Am 04.12.2025, zwischen 19:30 und 22:30 Uhr, wurde ein Pkw auf Höhe der Hauptstraße 74 beschädigt. Der neben der Fahrbahn geparkte Opel Zafira in grau wurde durch eine unbekannte Person ringsum zerkratzt. Außerdem wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt. Personen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell