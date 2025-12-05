Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - Am 01.12.2025, gegen 20:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B6 in Fahrtrichtung Gleidingen. Ein 27-jähriger Hannoveraner befuhr mit seinem weißen Mercedes Benz die B6 aus Sarstedt / Helperder Straße in Richtung Gleidingen. Auf diesem Streckenabschnitt geriet er auf die linke Fahrspur und stieß dort gegen die Mittelschutzplanke. In diesem Zusammenhang wird von einem weiteren schwarzen Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise berichtet. Personen, die Angaben zum Unfallhergang des weißen Mercedes machen oder Hinweise zu einem auffälligen schwarzen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 zu melden.

