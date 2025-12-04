Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Präventionsaktion "Der tote Winkel"

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Im Zeitraum vom 17. bis zum 28. November führte das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hildesheim unter Federführung von Polizeioberkommissar Johannes Limmer eine groß angelegte Präventionsaktion zum Thema "Toter Winkel" durch. Ziel war es, Grundschulkinder für die Gefahren beim Abbiegen großer Fahrzeuge zu sensibilisieren, um so typische Unfallrisiken frühzeitig zu vermeiden.

Insgesamt nahmen 22 Grundschulen aus der Stadt und dem Landkreis mit 50 Klassen an der Aktion teil. 871 Kindern wurde der "Tote Winkel" praxisnah erklärt. Unterstützt wurde die Polizei von der Verkehrswacht Hildesheim sowie dem Stadtverkehr Hildesheim, die Fahrzeuge, Personal und Materialien bereitstellten.

Die Kinder konnten direkt im Fahrerhaus eines Stadtbusses und eines LKW erleben, welche Bereiche für den Fahrer nicht einsehbar sind. Markierungen am Boden verdeutlichten zusätzlich, wo Fußgänger oder Radfahrer verschwinden können. Anschließend wurden klare Verhaltensregeln vermittelt: Abstand halten, Blickkontakt suchen, niemals seitlich neben einem abbiegenden Fahrzeug stehen.

Die Rückmeldungen der Schulen sind eindeutig. Viele Kinder waren überrascht, wie groß der nicht sichtbare Bereich tatsächlich ist. Genau dieses unmittelbare Verständnis ist entscheidend, um gefährliche Situationen auf dem Schulweg zu vermeiden.

Mit der Aktion setzen die Veranstalter auf frühe, praktische Verkehrserziehung. Das Ziel bleibt klar: Abbiegeunfälle verhindern und die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr nachhaltig verbessern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell