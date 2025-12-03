PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei totalbeschädigten Fahrzeugen auf der L462 zwischen Duingen und Coppengrave

Hildesheim (ots)

Duingen (be) Am Mittwoch den 03.12.2025 gg. 15:50 Uhr kam es auf der L462 zwischen den Ortschaften Duingen und Coppengrave zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 69jährige Unfallverursacherin aus Duingen setzte zu einem Überholvorgang an und übersah hierbei, dass sie bereits ebenfalls von der 41jährige Unfallgeschädigte aus Duingen überholt wurde.

Beide Fahrzeuge kollidieren seitlich miteinander, kommen von der Fahrbahn ab und im dortigen Straßengraben zum Stehen. Das Fahrzeug der Unfallgeschädigten kippt noch im Graben auf die Beifahrerseite. Beide Fahrzeugführerinnen werden durch den Unfall leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Es entsteht an beiden Fahrzeugen mutmaßlich Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 16.000EUR geschätzt.

Gegen die Unfallverursacherin wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, sowie ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die L462 zeitweise voll gesperrt werden. Neben zwei Rettungswagen aus Alfeld war die Ortsfeuerwehr aus Duingen sowie jeweils ein Funkstreifenwagen des PK Elze und des PK Alfeld an der Unfallstelle eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

