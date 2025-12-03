PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HI: Alfeld - B3. Verkaufswagen fährt in haltenden Sattelauflieger

Hildesheim (ots)

Alfeld (geb). Am 02.12.2025 gegen 19:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 3 zwischen Delligsen und Alfeld ein Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 50- jähriger aus dem Landkreis Hildesheim mit seinem Fiat Ducato Verkaufswagen die Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Nord. Aufgrund eines technischen Defektes an der Sattelzugmaschine musste ein 24-jähriger aus dem Eichsfeld am rechten Fahrbahnrand mit eingeschaltetem Warnblinklicht halten. Dies bemerkte der Unfallverursacher mit seinem Fiat Ducato nicht rechtzeitig und stieß gegen den Sattelauflieger der Zugmaschine. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand erheblicher Sachschaden, welcher aus polizeilicher Sicht nicht näher beziffert werden kann. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Die Fahrbahn war bis 22 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

